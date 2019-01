TivoliVredenburg Utrecht viert dubbel jubileum

TivoliVredenburg in Utrecht viert deze maand een dubbel jubileum: het is vijf jaar geleden dat het vernieuwde muziekgebouw openging én de Grote Zaal bestaat veertig jaar.

De Grote Zaal van –toen nog– Muziekcentrum Vredenburg werd in de jaren 70 van de vorige eeuw ontworpen door architect Herman Hertzberger. In 1979 werd deze Symfoniezaal in gebruik genomen. De zaal bleef het hart van het muziekcentrum toen dit meer dan tien jaar geleden een grootschalige verbouwing en uitbreiding onderging. In april 2014 werd het vernieuwde TivoliVredenburg geopend. Sindsdien bedient het muziekcentrum, met vijf zalen, alle muziekstijlen –van klassiek tot pop– onder één dak.

In 2017 werd door de Gebroeders Van Vulpen in de Grote Zaal nog een nieuw barokorgel gebouwd, dat in augustus dat jaar in gebruik werd genomen.

TivoliVredenburg is, naar eigen zeggen, nu „een plek waarin alle muziekgenres samenkomen, acht concerten tegelijkertijd plaats kunnen vinden en waar alle muziekliefhebbers elkaar kunnen ontmoeten.”

Het dubbele jubileum is voor het muziekcentrum reden voor een feestweek, die van woensdag 23 januari tot en met dinsdag 29 januari duurt. Tijdens de week is een „dwarsdoorsnede” te horen „van de vele soorten muziek die TivoliVredenburg herbergt”, aldus het persbericht. „Van de harpmuziek van Lavinia Meijer tot de beats van Rudimental, van de jazzy pop van Khruangbin tot de poprock van Don Broco, van lezingen tot dansavonden.” Ook treden onder anderen violiste Janine Jansen, het Nederlands Kamerkoor en het Radio Filharmonisch Orkest onder leiding van Edo de Waart op. Op vrijdagmiddag 25 januari verzorgt Herman Hertzberger een lezing over de architectuur van het gebouw en is er een gratis jubilemlunchpauzeconcert.

