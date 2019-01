Tiende Betuwse Mannenzang in Tiel

De Betuwse Bovenstemgroep organiseert elke eerste vrijdag van februari de zogenoemde Betuwse Mannenzang. Op 1 februari is het de tiende keer dat het evenement in de Maartenskerk in Tiel wordt georganiseerd.

Het initiatief voor een mannenzangavond in de Betuwe kwam destijds van André Karens uit Opheusden, naar aanleiding van de Kampermannenzang in Kampen in oktober 2009 onder leiding van Jan Quintus Zwart. De eerste Betuwse mannenzang, op 5 februari 2010 in Tiel, was het gevolg. Pieter Heykoop bespeelde het orgel en ook waren de trompettisten Arjan en Edith Post en de bovenstemgroep Noord-Oost Veluwe van de partij.

Sindsdien dirigeerde Jan Quintus Zwart elk jaar de mannenzang in Tiel. Als organisten verleenden behalve Heykoop onder anderen Marcel van de Ketterij, André van Vliet en Marco den Toom hun medewerking. Ieder jaar werden andere psalmen gezongen. Ook verscheen van elke avond een cd.

Volgens Karens is het doel na tien jaar nog steeds hetzelfde. „We willen mannen die graag psalmen zingen een mooie avond geven. Niet-ritmische psalmzang door mannen was er in de Betuwe nooit geweest, en gezien de goede opkomst jaarlijks is de behoefte er nog steeds.”

Voor de tiende Betuwse Mannenzang zijn allemaal bekende psalmen gekozen, waaronder de Psalmen 25, 43, 68, 84, 116 en 150. Organist deze keer is Harm Hoeve uit Rouveen. Het trompetduo Arjan en Edith Post verleent voor de tiende keer zijn medewerking. Speciale gast voor de jubileumeditie is solist Jan Loosman uit Urk.

De avond op 1 februari begint om 19.30 uur. De toegang is gratis.

Meer informatie: www.betuwsebovenstemgroep.nl