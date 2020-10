Tien zalen in Amsterdam mogen meer dan 30 man binnenlaten

Tien culturele instellingen in Amsterdam, waaronder het Concertgebouw en het Muziekgebouw aan ’t IJ, krijgen een ontheffing voor de coronamaatregel dat ze ten hoogste dertig mensen tegelijk mogen ontvangen.

Andere instellingen waarvoor dat geldt zijn onder meer Carré, ITA, Paradiso en de Kleine Komedie. Deze tien zalen mogen maximaal 250 bezoekers per programma binnenlaten, die wel 1,5 meter afstand moeten kunnen houden. De ontheffing geldt tot 19 oktober.

Volgens burgemeester Femke Halsema, als voorzitter van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland, gaat het om culturele instellingen die van groot internationaal, nationaal of regionaal belang zijn en een vitale rol spelen voor de culturele infrastructuur.

Volgens Halsema kan er volgende week eventueel nog een instelling bijkomen, maar is het niet zo dat alle instellingen nu een verzoek kunnen indienen. „Ik realiseer me de willekeur, maar het blijft lastig, zeker met de hoeveelheid instellingen die wij hebben”, zei ze in de gemeenteraad.

Ze legde uit dat er is gekozen voor zalen die in de huidige 1,5 meter-situatie een minimale capaciteit van honderd bezoekers hebben. Halsema noemde dat „een redelijke ondergrens. Alle instellingen die er minder hebben, kunnen relatief makkelijk afschalen naar dertig personen.”

De veiligheidsregio zegt te snappen dat de maatregel pijnlijk is voor de culturele instellingen die achter het net vissen, maar tekent erbij aan: „Het rijk en de regio hopen erger te voorkomen door nu in grijpen. Het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames dat nu wekelijks verdubbelt, moet worden teruggebracht.” De veiligheidsregio spreekt met het kabinet over extra financiële compensatie, bovenop de bestaande regelingen voor de cultuursector.

In afwachting

Ondertussen is zeker 80 procent van de podia in Nederland nog in afwachting van een bericht van de veiligheidsregio over mogelijke ontheffing van de nieuwe coronamaatregelen. Door het uitblijven van een duidelijk antwoord, zijn veel podia genoodzaakt de deuren te sluiten of een selectie te maken uit honderden kaarthouders om op de toegestane dertig personen uit te komen.

Dat zegt de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD). „Het probleem is dat de veiligheidsregio’s moeten beslissen welke zalen van genoeg cultureel belang zijn om vrijstelling te krijgen”, aldus Siebe Weide, waarnemend directeur van de VSCD. „Een stad of regio telt al snel tientallen theaters, concertzalen, poppodia en bioscopen. Dit is een onmogelijke keuze. Daarom blijven we bij ons pleidooi voor een landelijke ontheffing, en beperking daarvan per regio indien de veiligheid dat vereist.”