Symfonieorkest Sjosjanim zoekt nieuwe dirigent

Het christelijk symfonieorkest Sjosjanim is op zoek naar een nieuwe dirigent.

Dat blijkt uit de vacaturetekst op de site van het orkest.

Mark Snitselaar, die het symfonieorkest vanaf november 2015 leidde, heeft zijn vertrek aangekondigd.

Snitselaar (1978), die ook actief is als klarinettist, was in 2015 de opvolger van Patrick van der Linden, die tien jaar lang als dirigent aan Sjosjanim verbonden was.

Kandidaten zullen eind november en begin december proefdirecties doen bij Sjosjanim. Het is de bedoeling dat het symfonieorkest op 21 december 2019 een nieuwe dirigent heeft.

