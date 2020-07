Straatmuzikant niet welkom in hartje Amsterdam

Het is vakantie, de zon schijnt en steeds meer mensen slenteren weer door winkelstraten van Amsterdam of vergapen zich aan de eeuwenoude geveltjes in de hoofdstad. De sfeer lijkt als vanouds. Toch mist er iets, want straatmuzikanten ontbreken. Tot 1 november zijn ze niet welkom in hartje Amsterdam.

Ook straatartiesten moeten tijdelijk een andere stek zoeken om hun kunsten te vertonen.

De Amsterdamse burgemeester Halsema ziet het steeds drukker worden in haar stad, met name in het centrum. Ze verwacht dat die drukte tijdens de vakantieperiode verder toeneemt, staat te lezen in het ”Besluit tijdelijk verbod op straatartiesten en -muzikanten”. Optredens van straatartiesten en –muzikanten op onder andere de Dam trekken veel publiek, waarbij de aanwezigen onvoldoende afstand tot elkaar houden, weet Halsema. Daar komt bij dat straatartiesten en -muzikanten geen maatregelen (kunnen) treffen om hun publiek op voldoende afstand van elkaar te houden of publieksstromen van elkaar te scheiden.

De volksgezondheid weegt de burgemeester zwaarder dan de sfeer waar muzikanten en artiesten voor zorgen. Daarom zijn ze sinds een week niet meer welkom in het centrum van Amsterdam.

In veel andere steden mogen muzikanten zich wel op straat vertonen. De gemeente Gouda vraagt hen de regels naar aanleiding van het coronavirus na te leven. In Groningen mochten straatmuzikanten wel van zich laten horen, maar was de binnenstad verboden gebied voor draaiorgelman Joris ten Have. Inmiddels mag ook hij zijn gezicht weer laten zien in het Groningse centrum.

Draaiorgelman Robin Hendriks is welkom in zijn speelplekken Zwolle, Tiel, Nieuwkoop, Oss en Uden, maar moet wat Apeldoorn betreft nog geduld hebben: „Normaalgesproken ben ik op zaterdag van tien tot half zes in het Apeldoornse centrum te vinden. Vanwege corona mag ik mij er nu alleen tussen tien en elf vertonen”, zegt de orgelman desgevraagd. „Daarna wordt het drukker en vorm ik volgens de gemeente een obstakel. De maatregel geldt tot 1 november en wordt daarna geëvalueerd.”

Hendriks komt wel voor het ene uurtje naar de Gelderse stad. „Thuisblijven is geen optie, want het gaat om mijn broodwinning. Na elf uur trek ik de Apeldoornse wijken in, maar daar is het nu door de vakantie erg rustig.”

