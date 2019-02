Stichting Organum Frisicum viert zilveren jubileum

De stichting Organum Frisicum viert dit jaar haar zilveren jubileum. Ter gelegenheid daarvan organiseert de Friese orgelstichting een reeks activiteiten. De eigenlijke viering is op 28 september in Dokkum.

Dat blijkt uit de jongste nieuwsbrief van de stichting.

Tijdens een jubileumexcursie op zaterdag 28 september in Dokkum staat de stichting, die in 1994 werd opgericht, stil bij het zilveren jubileum. Die dag bespelen de vier artistiek adviseurs van de stichting, Theo Jellema, Jochem Schuurman, Broer de Witte en Peter van der Zwaag, de orgels in de christelijke gereformeerde kerk De Oase en de Grote of Sint-Martinuskerk van Dokkum.

’s Middags wordt het boek gepresenteerd dat Theo Jellema, stadsorganist van Leeuwarden en verbonden aan de Jacobijnerkerk aldaar, ter gelegenheid van het jubileum schreef: ”Orgelbouw na 1945 in Friese kerken”. Op een bijbehorende cd komen de „enkele tientallen orgels” die Jellema behandelt ook tot klinken; ze worden bespeeld door de vier artistiek adviseurs van de stichting.

Behalve de dag in Dokkum organiseert Organum Frisicum dit jaar onder andere een voorjaarsexcursie (6 april), een orgelfietstocht (27 juli) en het zogenoemde Oargelpaad (zaterdagmiddagen van 6 juli tot en met 7 september).

In het weekend van 26 en 27 september wil de stichting in en rond de Jacobijnerkerk in Leeuwarden aandacht besteden aan de Leeuwarder musicus Piet Post (1919-1979), die vanaf 1949 als cantor-organist was verbonden aan de Jacobijnerkerk.

Meer informatie: www.organumfrisicum.frl