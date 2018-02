Stichting De Vertaalslag stelt Willem Vogelprijs in

De stichting De Vertaalslag heeft de Willem Vogelprijs ingesteld. De eerste prijswinnaar zal worden uitgeroepen tijdens het IXe Oecumenisch Liedfestival, op zaterdag 21 april in Amersfoort.

Willem Vogel, die op 7 oktober 2010 op 90-jarige leeftijd overleed, was jarenlang als cantor-organist verbonden aan de Oude Kerk in Amsterdam.

De stichting De Vertaalslag is opgericht om het werk van dichter Sytze de Vries te ondersteunen. De Vries werkte in Amsterdam jarenlang samen met Vogel. Veel van wat uit die samenwerking is voortgekomen is opgenomen in het nieuwe Liedboek uit 2013. De Vries schreef voor die uitgave een triptiek van drie liederen bij de ”Maaltijd van de Heer/Eucharistie”.

Met toestemming van de familie van Vogel heeft de stichting nu een prijs ingesteld die naar de kerkmusicus is vernoemd. Daarmee wil ze de gedachte aan Vogel levend houden, „en met name ook zijn dienstbare opstelling aan de gemeentezang.” De prijs is bedoeld voor componisten en kerkmusici. Zij moeten de teksten van de triptiek van De Vries toonzetten.

Een jury onder leiding van Vogels opvolger in Amsterdam, Christiaan Winter, roept tijdens het liedfestival de winnaar uit. De winnende compositie en de nummers 2 en 3 zullen tijdens de bijeenkomst met een koor en de aanwezigen worden ingestudeerd.

Het is de bedoeling dat de prijs één keer in de twee jaar op het liedfestival wordt uitgereikt.

Het Oecumenisch Liedfestival, dat sinds 2007 door de stichting De Vertaalslag wordt georganiseerd, vindt dit jaar op zaterdag 21 april (13.00-17.30 uur) in de Bergkerk in Amersfoort plaats.

Meer informatie: www.liedfestival.nl