Start nationale carillonestafette bij 75 jaar bevrijding Maastricht

In Maastricht gaat zaterdag 14 september een nationale carillonestafette van start waaraan 75 klokken in heel Nederland meedoen. Aanleiding is het feit dat Maastricht op 14 september 1944 –75 jaar geleden– als eerste grote Nederlandse stad werd bevrijd.

De nationale carillonestafette, een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Klokkenspel-Vereniging, begint op 14 september om 12.00 uur met een bespeling door beiaardier Philippe Reuser van het 350 jaar oude carillon van het stadhuis van Maastricht. Vervolgens volgt de carillonestafette het spoor van de bevrijders door Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Zeeland, naar het noorden van Nederland. Alle beiaardiers spelen een programma met muziek uit de periode van de Bevrijding.

In de loop van het jaar zijn er bespelingen op de carillons van onder meer het Vredespaleis in Den Haag, de Stevenskerk in Nijmegen, de Westertoren in Amsterdam en de Eusebiuskerk in Arnhem – in de laatste stad werden toren en carillon tijdens de Slag om Arnhem verwoest.

De meeste bespelingen vinden plaats op of rond de datum waarop de betreffende plaatsen werden bevrijd. Op Bevrijdingsdag klinken de klokken van de Grote Kerk in Wageningen. In Weert en Heerlen bespeelt stadsbeiaardier Frank Steijns de beiaards op zaterdag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede.

Van oudsher staan carillons en kerkklokken symbool voor vrede en welvaart. Zo’n 9000 van de Nederlandse carillons en kerkklokken, met een totaalgewicht van 3,5 miljoen kilo klokkenbrons, werden in de oorlogsjaren uit de torens verwijderd om te worden omgesmolten en gebruikt ten behoeve van de Duitse oorlogsindustrie. Dankzij de inzet en vertragingstactieken van het verzet is bijna de helft van deze klokken uiteindelijk bewaard gebleven. Na de oorlog zijn alle geregistreerde klokken teruggegeven aan de rechtmatige eigenaren.

Meer informatie: www.klokkenspel.org