Spotify maakt op afstand samen muziek luisteren mogelijk

Niet bij elkaar zijn maar wel tegelijk dezelfde muziek luisteren: het kan sinds woensdag met een nieuwe Spotify-functie.

De populaire streamingdienst was de afgelopen maanden bezig met het mogelijk maken van de zogenaamde Group Sessions (groepssessies). Mensen met een Premium-account kunnen bij het beluisteren van muziek voortaan kiezen of ze dit alleen doen of samen met andere Premium-gebruikers. Om contact met elkaar te maken, moeten de andere luisteraars een code scannen. De code werkt bij bij niet meer dan vijf mensen tegelijk; dat is dus meteen de maximale grootte van een groepssessie.

De muziek is na het scannen van de code bij alle deelnemers op hetzelfde moment te horen. Drukt een van hen op pauze, dan stopt het nummer bij iedereen.

Spotify zou met de nieuwe dienst tegemoet willen komen aan de toenemende vraag om ondanks social distancing toch samen muziek te kunnen luisteren.