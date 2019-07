Speeltafel Pierre Palla Concertorgel terug in Hilversum

De speeltafel van het voormalige AVRO Concertorgel is onlangs teruggekeerd in Hilversum. Het legendarische zogenoemde Pierre Palla Concertorgel wordt op dinsdag 10 december weer in gebruik genomen.

Dat meldt Arie den Dikken van de Stichting Pierre Palla Concertorgel.

Het AVRO Concertorgel stond van 1936 tot 2004 in de AVRO-studio. Het grote theaterorgel, dat werd gebouwd door de Rotterdamse orgelbouwer Standaart en afgemaakt door de Engelse orgelbouwer Compton, werd jarenlang bespeeld door Pierre Palla (1902-1968), de vaste organist van de AVRO.

video

video

Na de verkoop van de studio werd het orgel in 2004 uit de studio verwijderd en opgeslagen in Utrecht. In 2013 werd een stichting opgericht om het orgel te laten herbouwen in Studio 1 van het Muziekcentrum van de Omroep in Hilversum. Als eerbetoon aan Pierre Palla gaf de stichting het orgel de naam Pierre Palla Concertorgel. De gelijknamige stichting werd eigenaar van het orgel, dat een rijksmonument is, en liet het restaureren door orgelmakerij Pels & Van Leeuwen uit ’s-Hertogenbosch.

De afgelopen maanden is het orgel door de orgelmakerij in het Muziekcentrum van de Omroep opgebouwd. Op donderdag 20 juni werd de gerestaureerde speeltafel naar het muziekcentrum getransporteerd. Stichtingsbestuur, adviseurs en vertegenwoordigers van het muziekcentrum, het Rijk en de gemeente namen de speeltafel in ontvangst.

De speeltafel is in de jaren 30 ontworpen door de architecten van het AVRO-complex, Merkelbach en Karsten. De afgelopen tijd is het meubel door Pels & Van Leeuwen gerestaureerd onder advies van diverse deskundigen. De houten constructie is hersteld en de bijzondere fineerlagen van gemoesteerde esdoorn (Bird’s Eye) zijn

gerestaureerd en voor een belangrijk deel opnieuw aangebracht in enkele tinten en afgewerkt in hoogglans. Daarnaast zijn de klavieren, de presets en de registerlabels hersteld en herplaatst. In de speeltafel is een nieuwe digitale tractuur van het Amerikaanse fabrikaat Uniflex aangebracht.

De komende maanden wordt het orgel geïntoneerd. Op dinsdag 10 december 2019 wordt het instrument officieel in gebruik genomen. Vervolgens zal het orgel in die week tijdens diverse concerten in allerlei combinaties

worden gedemonstreerd.

Meer informatie: www.mcogebouw.nl