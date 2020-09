Sopraan Elisabeth Hetherington wint Dutch Classical Talent Award

De Canadese sopraan Elisabeth Hetherington (1992) heeft op 27 september in Utrecht de Dutch Classical Talent Award gewonnen.

De in Toronto geboren Elisabeth Hetherington kreeg de prijs –een geldbedrag van 10.000 euro– zondagmiddag tijdens het finaleconcert in TivoliVredenburg. De publieksprijs was voor de Nederlandse pianist Ramon van Engelenhoven. Hij won een concert in TivoliVredenburg. Derde finalist was het Duo Ebano (klarinettist Marco Danesi en pianist Paolo Gorini).

Dutch Classical Talent Tour & Award is een talentontwikkelingstraject van achttien maanden voor jonge musici in de leeftijd tot en met 28 jaar (zangers tot en met 30 jaar) die studeren of zijn afgestudeerd aan een van de Nederlandse conservatoria. Het Tour & Award-traject bestaat uit een coachingsprogramma, een tour langs de twaalf belangrijkste Nederlandse concertzalen en als afsluiting een spannende finale.

De jury was lovend over Elisabeth Hetherington: „Een onverschrokken en krachtige persoonlijkheid. Puntgave techniek en adembenemende presentatie.”

Meer informatie: dutchclassicaltalent.nl