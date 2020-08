Skandalon komt met uitgave alle kerkliederen Willem Barnard

Uitgeverij Skandalon werkt aan een driedelige uitgave waarin alle 350 kerkliederen van Willem Barnard zijn samengebracht. De uitgave moet op 15 augustus 2021, bij de 101e geboortedag van de dichter, uitkomen.

Theoloog en dichter Willem Barnard (1920-2010) –ook bekend onder het pseudoniem Guillaume van der Graft– wordt gezien als een van de belangrijkste kerklieddichters van de 20e eeuw. Zijn liederen verschenen in een groot aantal liedbundel, zowel protestantse als rooms-katholieke.

Al eerder, in 1986, verscheen bij uitgeverij De Prom de uitgave ”Verzamelde Liederen” van Guillaume van der Graft. Daarin waren 267 liederen opgenomen. In de kerkliedtrilogie van Skandalon, onder de titel ”In wind en vuur”, zijn meer liederen opgenomen. Bovendien worden ze gepresenteerd met melodieën en uitgebreid toegelicht op de poëtische, Bijbelse, liturgische en muzikale aspecten.

Aan de uitgave is meer dan vijf jaar gewerkt door een team van dertig mensen. De trilogie staat onder redactie van Gerda van de Haar, Klaas Touwen, ds. Pieter Endedijk, Eward Postma en Henk Schoon.

De uitgave, die ruim 2000 pagina’s zal tellen, is een kostbaar project. De research en redactie kosten 135.000 euro, aldus uitgever Albert Ronhaar. „Een groot bedrag, maar per lied is het overzichtelijk: 400 euro. Daarvoor komt niet alleen het lied beschikbaar, maar ook de uiterst deskundige toelichtingen en achtergronden over de melodie, de poëzie en de Bijbelse en liturgische betekenis van elk lied. Het is levend cultureel erfgoed bij uitstek.”

Inmiddels is door diverse fondsen 95.000 euro gedoneerd. Om de resterende 40.000 euro binnen te krijgen, is deze week een crowdfundingactie gestart: #FavorietBarnardlied. Ronhaar: „Liefhebbers van Barnards werk kunnen een steentje bijdragen door een lied te adopteren of een donatie te doen, waarna desgewenst hun naam in het boek wordt vermeld.”

Volgens Ronhaar is het oeuvre van Barnard een dergelijke uitgave meer dan waard. „In zijn liederen komen poëzie, liturgie en theologie allemaal samen; bij Barnard vormden ze een eenheid. Het is hymnische theologie van het hoogste poëtische niveau.”