Sector podiumkunsten pleit in brandbrief voor extra geld

Honderden instellingen in de podiumkunstensector vragen in een brandbrief aan de minister en de Tweede Kamer om meer geld.

De brandbrief is onder andere ondertekend door vertegenwoordigers van het Concertgebouw en de Nederlandse Bachvereniging.

De instellingen willen dat het budget van het Fonds Podiumkunsten (FPK) met 15,8 miljoen euro wordt verhoogd. Hiermee kunnen alle instellingen die onlangs van het fonds een positief advies kregen voor subsidie, maar waarvoor te weinig budget was, dit alsnog krijgen. „Dat juist díe groepen nu alsnog dreigen te verdwijnen is pijnlijk en kapitaalvernietiging”, staat in de brief.

„Stop de kaalslag in de podiumkunsten”, roepen de opstellers op. „Laat gezelschappen doen waar ze goed in zijn: aanbod maken voor podia en festivals, mensen in het hele land samenbrengen via de kunst, via verbeelding en creativiteit waarde toevoegen aan onze samenleving. Juist nu.”

De ondertekenaars zijn niet te spreken over de bezuinigingen op het FPK. „Minister Van Engelshoven erkende het probleem van onderbetaling, maar maakte geen extra geld vrij”, aldus de schrijvers. „Sterker nog, ze kortte het FPK dit jaar nóg eens met 8,6 miljoen.”

De brief is ondertekend door onder anderen Ivo van Hove (Internationaal Theater Amsterdam), Ted Brandsen (Het Nationale Ballet), Emily Ansenk (Holland Festival), Simon Reinink (Het Concertgebouw), Huub van der Lubbe (De Dijk), Eric Vloeimans (Jazztrompettist), Jacob Derwig (acteur) en Willemijn Mooij (Nederlandse Bachvereniging).