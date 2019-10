Schoonheid: Pianomuziek

Een vleugel, ook wel concertvleugel of vleugelpiano genoemd, is een slag-, toets- en snaarinstrument met horizontaal gespannen snaren, dat via een klavier wordt bespeeld. De hamers raken de snaren vanonder. Bij een piano, een compactere variant oftewel buffetpiano, zijn de snaren verticaal bevestigd en raken de hamers de snaren van opzij. Met 88 toetsen is de toonomvang van de vleugel doorgaans gelijk aan die van de piano.

Toen ik het met collega Hendrik Jan van der Heiden over deze rubriek had en vertelde dat ik graag een keer een muziekinstrument wilde fotograferen, nodigde hij me spontaan uit om foto’s van zijn vleugelpiano te komen maken.

Met de klep open is een vleugel een streling voor het oog van de fotograaf. Alleen de snaren al leveren een prachtig lijnenspel op. Maar ook de hamers waarmee de toetsen worden aangeslagen zien er fraai uit. Jammer dat de overbrenging van toets naar hamer diep in het binnenste van het instrument verborgen zit, anders was dat beeld ook zeer de moeite waard geweest. Wat mij zeer aanspreekt, is de eenvoud van het mechanisme van de piano dat al jaren onveranderd is. Een beetje zoals de eenvoudige werking van mijn eerste geheel mechanische boxcamera mij aansprak.

Als Hendrik Jan dan nog een staaltje van zijn kunnen ten gehore brengt, is het plaatje compleet.

Over de fotograaf

Anton Dommerholt (57) begon op zijn 14e te fotograferen met een boxcamera. In zijn werk voor het RD fotografeert hij graag mensen in alle soorten en maten. Voor deze rubriek speurt hij met zijn macrolens naar de schoonheid van het alledaagse. Het fascineert hem hoe levensgroot kleine dingen kunnen zijn.