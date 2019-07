Sander van Marion (80) neemt afscheid als kerkorganist Scheveningen

Sander van Marion (1938) neemt zondag 7 juli in de Bethelkerk in Scheveningen afscheid als kerkorganist.

De organist, die op 24 september z’n 81e verjaardag hoopt te vieren, was meer dan zestig jaar actief als kerkorganist in Scheveningen. Vanaf zijn 18e in de gereformeerde Prins Willemkerk aan de Hoge Prins Willemstraat. Vervolgens in de oude Bethelkerk aan de Jurriaan Kokstraat, die in 1969 werd afgebroken. En tot nu toe in de nieuwe Bethelkerk aan de Jurriaan Kokstraat, waar hij een drieklaviers Flentroporgel bespeelde.

Goud voor „eenvoudige jongen” Sander van Marion

Tijdens een feestelijke ochtenddienst op zondag 7 juli (aanvang 10.00 uur) in de Bethelkerk in Scheveningen, waarin ds. A. Mak voorgaat, wordt stilgestaan bij het afscheid van Van Marion.

Als concertorganist is Van Marion al vanaf begin dit jaar bezig met een afscheidstournee.

Organist Sander van Marion neemt afscheid van zijn publiek

Meer informatie: www.sandervanmarion.nl en www.bethelkerkscheveningen.nl