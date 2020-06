Sander Booij neemt Mense Ruiter Orgelmakers over

Organist en orgelmaker Sander Booij heeft per 1 juni het Groningse bedrijf Mense Ruiter Orgelmakers overgenomen.

Booij (34) volgt directeur/eigenaar Dolf Tamminga op, die sinds 2013 de leiding had over het bedrijf in Ten Post.

Sander Booij woont in Wijk bij Duurstede, waar hij sinds 2011 organist is van de Grote Kerk. Sinds 2003 is hij als zelfstandig orgelmaker werkzaam; zijn werkplaats bevindt zich in Langbroek.

Tamminga schrijft in een overnamebrief dat hij Booij heeft leren kennen „als een orgelmaker in hart en nieren met een grote betrokkenheid op het hele gebeuren binnen ons unieke kunstambacht.” Booij heeft „met een leerperiode bij meerdere orgelmakerijen en nu al enige tijd als zelfstandige achttien jaar ervaring in ons prachtige vakgebied”, aldus Tamminga. „Het verheugt mij dan ook bijzonder dat dit ”Gronings bedrijf” in Groningen zijn geschiedenis kan voortzetten met hem aan het hoofd.”

Booij schrijft dat grondlegger Mense Ruiter (1908-1993), die het bedrijf in 1931 oprichtte, „met opzienbarende instrumenten en restauraties” naam maakte. „Dat ik de tradities en opgedane kennis samen met het team in Ten Post mag voortzetten, maakt me dankbaar”, aldus Booij.

De huidige orgelmakerij van Booij in Langbroek wordt geïntegreerd in Mense Ruiter Orgelmakers B.V. De werkplaats in Langbroek blijft in gebruik voor werkzaamheden aan instrumenten in de regio Midden-Nederland.

Meer informatie: www.sanderbooij.com en www.menseruiter.nl