Rutte: Gemeentezang mag niet, koor mag onder voorwaarden weer oefenen

Kerkgangers mogen voorlopig in de eredienst niet met elkaar zingen. Wel mogen koren vanaf 1 juli weer samenkomen om te oefenen.

Dat zei premier Rutte woensdagavond op zijn laatste persconferentie over de coronapandemie voor het zomerreces.

Per 1 juli vervalt de bovengrens van dertig of honderd bezoekers aan een kerkdienst, bevestigde de minister-president het nieuws dat dinsdagavond al was uitgelekt. Maar in kerken „mag nog niet gezongen worden, zolang er nog geen vaccin is”, zei Rutte. „Wel kijken we of we, onder bepaalde voorwaarden, een uitzondering kunnen maken voor een koor, dat voor in de kerk vanaf een podium zingt.”

Koorzang vanaf het podium mag, in tegenstelling tot gemeentezang, wél omdat het dan om „een beperkt aantal mensen gaat”, zei de minister-president. Maar zingen door de ‘gewone’ kerkgangers mag niet, aldus Rutte. „Misschien kan er een alternatief gevonden worden, zoals het voorlezen van mooie gezangen. En laten we hopen dat we de gezangen snel weer mogen zingen.”

Koren mogen vanaf 1 juli weer samenkomen om te oefenen.

Uit de website van de Rijksoverheid blijkt dat er nog wel gewacht wordt op een RIVM-advies over aanvullende maatregelen vóór het licht voor de koren definitief op groen gaat. Dit advies zou „op korte termijn” komen. Er is nog niets bekend over wat deze maatregelen gaan inhouden.