Russische pianist Vladimir Ashkenazy (82) stopt met optreden

De Russische pianist en dirigent Vladimir Ashkenazy heeft aangekondigd per direct te stoppen met publieke optredens. De musicus is 82 jaar.

Dat melden diverse media.

Ashkenazy (1937), die sinds 1978 in Zwitserland woont, is wereldwijd bekend als vooraanstaand concertpianist. Hij maakte een groot aantal opnamen met muziek van onder anderen Bach (”Das wohltemperierte Klavier”), Mozart (alle pianoconcerten), Beethoven, Rachmaninov, Prokofjev en Bartók. Asjkenazi kreeg voor zijn opnamen zes Grammy Awards.

In de jaren 90 begon hij met dirigeren. Hij was als dirigent onder andere verbonden aan het Tsjechisch Filharmonisch Orkest in Praag, het NHK-symfonieorkest in Tokio, het Sydney Symphony Orchestra en het European Union Youth Orchestra.

Meer informatie: www.vladimirashkenazy.com