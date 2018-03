Rotterdamse organiste Jet Dubbeldam overleden

De Rotterdamse organiste en docent Jet Dubbeldam (1930) is dinsdag 13 maart overleden.

Dat meldt Orgelnieuws.nl.

Dubbeldam was van 1968 tot 1996 stadsorganist van Rotterdam. Aan het conservatorium van de Maasstad, waar ze tot 1992 hoofdvakdocent orgel was, leidde ze een groot aantal organisten op.

Ruim zestig jaar was Dubbeldam als kerkorganist actief in verschillende kerken in Rotterdam en Schiedam. Ze besloot de rij met de Bergsingelkerk in Rotterdam, waar ze diende van 1988 tot 2012.

De organiste studeerde aan het Rotterdams Conservatorium orgel bij Piet van den Kerkhoff en piano bij Anton van de Rogière. Ze haalde haar diploma’s in 1954. In 1958 behaalde zij de Prix d’Excellence.

In 2013 kreeg ze van de stad Rotterdam de Erasmusspeld. Ook kreeg Dubbeldam in dat jaar de draaginsigne in goud met briljant van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) binnen de Protestantse Kerk in Nederland.