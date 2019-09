Rik Melissant, Auke Kieviet en Thirsa Brokking winnen Ambitus Orgelconcours

Rik Melissant (20) uit Middelharnis, Auke Kieviet (18) uit Middelharnis en Thirsa Brokking (15) hebben zaterdag 9 september in Rotterdam in hun categorie het tweede Ambitus Orgelconcours gewonnen.

Negen finalisten namen het in de Rotterdamse Laurenskerk in drie categorieën tegen elkaar op: categorie A (amateurs tot en met 14 jaar), categorie B (amateurs tot en met 20 jaar) en categorie C (orgelstudenten aan een conservatorium). Het ging om: Thirsa Brokking, Leanne Pul en Casper Struijk (categorie A), Auke Kieviet, Steven Knieriem en Jaap de Vos (categorie B), Francesca Ajossa, Diederik Blankesteijn en Rik Melissant (categorie C).

In categorie A werd Casper Struijk tweede. In categorie B kreeg Steven Knieriem de tweede prijs. In categorie C ging de tweede prijs naar de Italiaanse Francesca Ajossa.

De negen finalisten speelden op het hoofd- en transpetorgel in de Laurenskerk in hun eigen categorie muziek van onder anderen Bach, Franck, Vierne, Saint-Saëns, Liszt, Alain en Tournemire. Daarnaast klonk er muziek van de Nederlandse componisten Johann Lemckert en Marius Monnickendam.

De jury werd gevormd door Leo van Doeselaar (voorzitter), Wolfgang Baumgratz, Theo Jellema en Jan Hage.

Rik Melissant en Auke Kieviet kregen beiden naast de eerste prijs van hun categorie ook de prijs van het Nederlandse Muziekinstituut (NMI) ter waarde van 750 euro. De finalisten in categorie A kregen ieder een aanmoedigingsprijs ter waarde van 250 euro in de vorm van masterclasses door Bas de Vroome.

De drie laureaten verlenen op zaterdag 12 okober in de Rotterdamse Laurenskerk hun medewerking aan een concert waarmee de orgelreeks Orgel & Orgel PLUS wordt geopend. Hayo Boerema speelt tijdens dat concert (aanvang 13.00 uur) de première van een compositie die hij in opdracht van de organisatie van het Ambitus Concours schreef.

De eerste editie van het Ambitus Orgelconcours was twee jaar geleden. Toen was Rik Melissant in zijn categorie ook de winnaar tijdens de finale in de Bavokerk in Haarlem.