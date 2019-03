Rijssense Emma Harbers (12) wint eerste prijs bij De Muziekwedstrijd

Blokfluitleerling Emma Harbers (12) uit Rijssen heeft in haar categorie De Muziekwedstrijd 2019, een landelijke wedstrijd, gewonnen.

Dat meldt Dick Sanderman, directeur van de Rijssense Muziekschool, waar Emma Harbers blokfluitles krijgt.

De Muziekwedstrijd is een nationale competitie voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Deelnemers kunnen filmpjes van hun optreden insturen, die door een professionele jury worden beoordeeld. Voor de editie 2019 waren meer dan 800 opnamen ingestuurd.

Emma Harbers won in de tweede categorie een gedeelde eerste plaats. Ze stuurde een filmpje in van haar optreden tijdens de klassieke talentenjacht die in januari in Nijverdal werd gehouden en waar ze de eerste prijs won.

In maart nam Emma deel aan een masterclass met de inmiddels bekende blokfluitiste Lucie Horsch en recent kreeg ze, als onderdeel van de in Nijverdal gewonnen prijs, les van conservatoriumdocente Marjolijn van Roon.

„Een geweldige opsteker voor Emma en voor haar blokfluitdocente Karin Slijkhuis”, aldus Sanderman.

Bekijk het filmpje dat Emma Harbers instuurde voor De Muziekwedstrijd.