Renovatie Van Damorgel Oude Kerk Ede

Het orgel van de Oude Kerk in Ede ondergaat momenteel een ingrijpende renovatie. Deze is gestart in september en duurt ongeveer een halfjaar. Het karwei wordt uitgevoerd door de orgelmakers Gebr. Van Vulpen uit Utrecht.

De kosten van de restauratie bedragen ruim 200.000 euro. Een commissie van de hervormde Oude Kerkgemeente is bezig met een financiële actie om de kosten gedekt te krijgen. Gemeenteleden kunnen één of meer van de 1750 orgelpijpen adopteren. Deze week stond de barometer op 22.500 euro.

De Oude Kerk kreeg haar eerste orgel in 1842. Het was gebouwd door Ludwig Schwartze en deed dienst tot 1962. Het huidige tweeklaviers orgel werd in 1877 gebouwd door Van Dam uit Leeuwarden voor de kerk in Nieuwe Niedorp (NH). Het is bij de restauratie in 1967 naar Ede gekomen en toen sterk uitgebreid, door orgelbouwer Pels. Mede door de akoestiek in de kerk geniet het 31 stemmen tellende instrument bekendheid.

De Oude Kerkgemeente is een van de zes hervormde gemeenten van Ede. De andere zijn: de Sionkerkgemeente, de Nieuwe Kerkgemeente, de Bethelkerkgemeente, de Arkgemeente en de Kleopasgemeente.

Meer informatie: www.orgelshervormdede.nl