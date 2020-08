Renovatie orgel Oude Kerk Ede

Het orgel van de Oude Kerk in Ede is na ruim een halve eeuw intensief gebruik dringend aan renovatie toe.

De Friese orgelmaker Van Dam bouwde het instrument in 1877 voor de hervormde kerk in Nieuwe Niedorp. Nadat dit bedehuis in 1962 werd afgebroken, kocht de hervormde gemeente van Ede het orgel. Na restauratie en uitbreiding onder advies van Feike Asma kreeg het instrument in 1967 een plek in de Oude Kerk.

Orgelmaker Van Vulpen uit Utrecht gaat het orgel nu renoveren. De plaatselijke orgelcommissie heeft in samenspraak met deze orgelmaker en adviseur Cees van Poel een herstelplan gemaakt.

De komende maanden zal Van Vulpen de windvoorziening reconstrueren en wordt de winddruk verhoogd naar de oorspronkelijke waarden. Door de klank van de registers uit 1967 te verbeteren, moeten deze stemmen beter aansluiten bij het concept van Van Dam. Enkele minder geslaagde aanpassingen uit 1967 worden teruggedraaid. Zo verhuist de Prestant 16’ terug naar het Hoofdwerk en wordt de Quintadeen 16’ discant veranderd in een Bourdon 16’ discant. De samenstelling van de Mixtuur van het hoofdwerk wordt gewijzigd.

Verdere werkzaamheden behelzen het schoonmaken van de orgelkas en het binnenwerk, het bijstellen en repareren van de toets- en registermechaniek, het schilderen van de dof geworden orgelkas en vernieuwing van het bladgoud door schildersbedrijf De Jongh uit Waardenburg.