Reinier Korver: tussen passie en perfectie

Organist en dirigent Reinier Korver heeft een hekel aan hokjes. En aan geijkte paden. De musicus uit Werkendam geniet van het streven naar perfectie. Maar is vooral op zoek naar de passie in het musiceren.

In de huiskamer van zijn kleine woning aan de dijk in Werkendam is direct duidelijk dat Reinier Korver (34) een handige jongen is. Een prachtige miniatuur van een orgel in het Duitse Burgsteinfurt herinnert aan de periode dat hij als orgelbouwer werkzaam was. „We zaten in die tijd veel in Duitsland. Toen heb ik dit orgel nagemaakt.”

Een ander modelbouwproject is nog in proces: het orgel van de Maartenskerk in Zaltbommel. „Daar ben ik al vijftien jaar mee bezig”, glimlacht Korver. „Soms werk ik er even aan, maar meestal ben ik er te druk voor. Met Zaltbommel heb ik een bijzondere band, omdat ik er in 2012 eindexamen deed.”

In de kamer staan een groot elektronisch orgel, een piano en een klavecimbel. Het laatste instrument heeft Korver in restauratie. „Ik heb het al vijf jaar. Het moet nodig afgemaakt worden. Dan kan ik daar ook op studeren. Dat is goed voor je vingertechniek.”

Korver is al jaren actief in de muziek, als kerkorganist, koorbegeleider en dirigent van koren en een instrumentaal ensemble. Samen met Mark Brandwijk vormt hij het Duo Virtuoso, dat op orgel en piano klassieke muziek in een nieuw jasje brengt; het nieuwjaarsconcert dat het duo jaarlijks in Heusden geeft, is inmiddels een traditie.

Momenteel is de Werkendammer bezig met het Brabants Orgelproject, waarmee hij onbekende instrumenten in Noord-Brabant in videoproducties voor het voetlicht wil halen.

Reinier Korver zet Brabantse orgels op de kaart

Nooit fout

Uit zijn middelbareschoolperiode kan Korver zich twee momenten herinneren die hem muzikaal een „wowgevoel” gaven. Het ene moment was toen zijn muziekdocent op de Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem met de klas de Matthäus Passion van Bach beluisterde. „Dat kwam binnen. Wat mooi!”

De andere keer was toen hij als jongen van een jaar of 14 in de Bovenkerk in Kampen de Psalmzangdag met organist Peter Eilander meemaakte. „Dat moment vergeet ik nooit. Dat gevoel: Wow, wat is dit gaaf!”

De twee momenten typeren de breedte die Korver in zich verenigt. „Ik ben een duizendpoot en heb een hekel aan hokjes. Ik houd ervan om heel breed bezig te zijn. Alles heeft z’n mooie kanten. Als er maar passie aanwezig is. Van het streven naar perfectie kan ik geweldig genieten, vanwege het resultaat. Maar de Psalmzangdag mag er ook zijn. Als iets echt tot eer van God is, is het nooit fout.”

Korver werkt regelmatig samen met Mark Brandwijk, die vaak optreedt in de populaire hoek van de muziekwereld. Het deert hem niet. „Ik doe gewoon m’n ding. Het klikte meteen toen Mark en ik een keer iets samen deden. Hij heeft trouwens als pianist een gigantische ontwikkeling doorgemaakt.”

In hun programma’s willen de twee klassieke muziek op een aansprekende manier naar voren brengen. „Zo traden we afgelopen maand in Dordrecht in de Trinitatiskapel samen met violiste Alisa van Dijk op. We hebben een pianoconcert van Haydn en een arrangement van de ”Moldau” van de Hongaarse componist Bedřich Smetana uitgevoerd. Dat is geen makkelijke muziek.”

Inspirator

Tijdens zijn middelbareschooltijd ontwikkelde Korver een passie voor het orgel. „Samen met een vriend, Jan Rozendaal, trok ik door de Alblasserwaard om zo veel mogelijk orgels te bespelen. Orgelstrooptochten, noemden we dat.”

Na de havo ging de Werkendammer als 17-jarige aan de slag bij orgelbouwer Hans van Rossum uit Wijk en Aalburg. „Ik was zijn eerste vaste werknemer.” Ondertussen had Korver orgelles. „Toen Hans zag dat dat spelen heel aardig ging, stimuleerde hij me een orgelstudie te beginnen. Dat deed ik, aan de Schumann Akademie, omdat dat daar in deeltijd kan.”

Aanvankelijk bleef Korver ook als orgelbouwer actief. „Maar het zware handwerk was niet zo goed te combineren met de studie. Ik deed bijvoorbeeld mee met het orgelconcours in Maassluis. In die week ervoor wilde ik m’n handen niet te veel belasten. Maar in de orgelmakerij kun je niet alleen licht werk doen.” Uiteindelijk besloot de Werkendammer twaalf jaar geleden helemaal de muziek in te gaan.

Tijdens zijn studieperiode, die hij in 2012 cum laude afsloot, zijn twee docenten voor hem belangrijk geweest, zegt Korver. „De eerste is Peter van Dijk. Hij heeft mij gevoel voor articulatie en zinsbouw bijgebracht. Noem het de muzikaliteit.”

Onder leiding van Van Dijk schreef hij een scriptie over de Zuid-Duitse organist Justin Heinrich Knecht. Hij raakte geboeid door deze onbekende componist. „Zulke leuke muziek. Daar wilde ik wat mee.” Het leidde tot een cd, opgenomen in het Duitse Weissenau. „Het verkoopt natuurlijk voor geen meter. Maar ik ben er gek genoeg voor om er een vervolg aan te geven.”

De tweede docent die Korver noemt is Ben van Oosten. „Hij leerde me studeren. Maat voor maat, met ijzeren discipline. Had je niet gestudeerd, dan kreeg je op je dak. Daarnaast is Van Oosten voor mij met zijn eigen spel een echte inspirator. Als hij in de Laurenskerk in Rotterdam de Achtste Symphonie van Widor speelt, staat hij helemaal boven de materie. Prachtig!”

Droogzwemmen

Behalve orgel studeerde Korver ook koor- en orkestdirectie, bij Patrick van der Linden. Veel van zijn collega’s beginnen met het dirigeren van koren en gaan vervolgens een cursus koordirectie volgen. Bij Korver ging het andersom. Hij had eerst anderhalf jaar les bij Van der Linden, voordat hij z’n eerste koor kreeg. „Anderhalf jaar droogzwemmen. Achteraf ben ik daar superblij mee. Het voordeel is dat je niets hoeft af te leren.”

Inmiddels leidt Korver verschillende gemengde koren en een instrumentaal ensemble. Vorig jaar bracht hij met alle gezelschappen de cd ”Drie-enig God, U zij al d’eer” uit. Alle koor- en instrumentale bewerkingen op deze cd zijn van zijn eigen hand.

De musicus wil op dat spoor verder. „Ik zou graag grotere koorwerken schrijven, in de vorm van Bachs cantates. Ik hoop dat ik een dichter tegen het lijf loop die de teksten kan maken.”

Welke stijl hij zou hanteren? „Een eigen stijl. De Engelse stijl van iemand als Ralph Vaughan Williams spreekt me bijzonder aan.”

Korver droomt ervan een eigen oratoriumkoor te hebben. „Ik zou graag Bachs cantates uitvoeren en stukken van Brahms.” Ook een eigen orkest is een stip aan horizon.

Diepgang

Op orgelgebied heeft Korver eveneens zijn dromen. Soloconcerten gaf hij nog niet veel. „Ik hoop dat dat komt; hoewel ik samen spelen eigenlijk veel leuker vind.” Welke muziek zou hij dan graag programmeren? „Dat ligt eraan waar het is. In de Bovenkerk in Kampen zou ik het orgel als barokinstrument laten horen, met muziek van Sweelinck, Bach, Walther, Mozart. Op het Walckerorgel in Doesburg zou ik romantische muziek spelen.”

Als de Werkendammer uitgenodigd zou worden voor een concert op het Van den Heuvelorgel in Katwijk, zou hij een speciale compositie programmeren: de Einleitung, Variationen und Fuge über ein Altniederländisches Volkslied van de Duitse componist Gerard Bunk. „Een waanzinnig stuk van ruim een kwartier. Zo geniaal.”

Sowieso trekt onbekende muziek hem. „Ik heb een hekel aan geijkte paden. Ik zoek naar originaliteit.” Daarbij kijkt hij ook naar kwaliteit en diepgang. „Anders zou ik me stierlijk vervelen.” Maar tegelijk kan hij genieten van het eenvoudige. „Met Kerst speelde ik hier in Werkendam samen met een muziekgroepje. Het niveau was niet hoog. Maar ik had het zo naar mijn zin. Iedereen speelde vol passie. De juiste intentie was er. Dan is het goed.”

Reinier Korver

Reinier Korver (1984) werd geboren in Sleeuwijk en groeide op in Werkendam. Hij studeerde orgel aan de Schumann Akademie bij Peter van Dijk en Ben van Oosten. Daarnaast volgde hij pianolessen bij onder anderen Olga Malkina en Ceacilia Boschman.

Op zijn 18e kreeg Korver zijn eerste aanstelling als organist, in de hervormde kerk van Andel. Jarenlang begeleidde hij ook de diensten in de gereformeerde gemeente van Werkendam. Op dit moment speelt hij behalve in Andel ook in Lexmond en Geertruidenberg. Korver is sinds twee jaar aangesloten bij een huisgemeente in Werkendam, waar hij eveneens de muziek verzorgt.

Als dirigent leidt Korver de gemengde koren Comt nu met Sangh (Veen), Con Amore (Noordeloos) en Sjier Hasjiriem (Werkendam) en het symfonisch ensemble Negienot (Capelle aan den IJssel).

Hij maakte inmiddels een aantal cd’s, onder anderen samen met Mark Brandwijk.

Reinier Korver speelt orgelwerken Knecht

Meer informatie: www.reinierkorver.nl en www.brabantsorgelproject.com