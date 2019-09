Rein Verhagen (83) promoveert op Quirinus van Blankenburg

Rein Verhagen (83) verdedigt op vrijdag 18 oktober 2019 aan de Theologische Universiteit Kampen (TUK) zijn proefschrift over de Nederlandse musicus Quirinus van Blankenburg (1654-1739) en diens familieleden die muzikaal actief waren.

Verhagen, die in Haarlem en Amsterdam blokfluit studeerde, publiceerde in 2013 een lijvige monografie onder de titel: ”Quirinus en de andere Van Blankenburgs. Drie generaties musici in de zeventiende en eerste helft van de achttiende eeuw”.

Nieuwe uitgeverij: pleidooi voor muziek uit Nederlandse barok

Het boek vormde tegelijk het visitekaartje van de nieuwe uitgeverij die Verhagen startte, Erve Muziek, die zich helemaal richtte op het Nederlandse muziekleven tussen grofweg 1600 en 1800. Op de site van Erve Muziek staat nu te lezen dat de uitgeverij per 1 april 2019 is gestopt met haar activiteiten.

Verhagen heeft zijn studie nu omgewerkt tot een dissertatie, die hij schreef onder leiding van promotor prof. dr. Albert Clement. Dr. Jan R. Luth (Groningen) is copromotor.

De verdediging, die om 15.00 uur begint, vindt plaats in de Lemkerzaal van de Broederkerk in Kampen.