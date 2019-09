Recordaantal deelnemers bij 32e SGO Orgelconcours

Voor het orgelconcours dat de Stichting Groningen Orgelland (SGO) op zaterdag 12 oktober voor de 32e keer organiseert, heeft zich een recordaantal deelnemers gemeld: meer dan 55 (jonge) organisten uit binnen- en buitenland.

„En daarmee is dit internationale SGO Orgelconcours 2019 de grootste orgelwedstrijd ooit die op één enkele dag gehouden wordt”, aldus de organisatoren Albert en Hilda Rodenboog namens de SGO.

Omdat de SGO een jubileumjaar heeft –de stichting viert haar 50e verjaardag– wordt er tijdens deze editie van het concours op vier Groninger stadsorgels gespeeld. In de Nieuwe Kerk, de Der Aa-kerk en de lutherse kerk (Edskesorgel) worden in drie categorieën de voorrondes gehouden. De finale is ’s avonds in de Martinikerk.

De voorronde in de Nieuwe Kerk is voor amateurs tot en met 25 jaar. De jury wordt hier gevormd door Leonore Lub, Sietze de Vries en Pieter Pilon. Tijdens de voorronde in Der Aa-kerk spelen conservatoriumstudenten. De jury bestaat hier uit Vincent van Laar, Jelte Hulzebos en Peter Westerbrink. De voorronde in de lutherse kerk is voor amateurs boven de 25 jaar. Hier vormen Tymen Jan Bronda, Stef Tuinstra en Henk de Vries de jury.

Tijdens de finale, waaraan negen finalisten meedoen, jureert een tienkoppig team, bestaande uit de juryleden van de locaties, aangevuld met Theo Jellema als voorzitter.

Meer informatie: www.orgelzomer.nl