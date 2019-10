Op NPO Radio 4 klinkt volgende week de Hart & Ziel Lijst. Dat zijn de driehonderd klassieke muziekstukken die de luisteraars van Radio 4 het mooist, ontroerendst of meest inspirerend vinden. RDOutside is in Zwolle en vraagt de mensen welke muziek bij hen op 1 staat.

Daarna krijgen de mensen een koptelefoon op waardoor psalm 21 klinkt. Hoe reageren ze daarop?