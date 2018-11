Publieksprijs Edison Klassiek naar Rotterdams Philharmonisch

Het Rotterdams Philharmonisch Orkest (RPhO) heeft de Edison Klassiek Publieksprijs gewonnen.

Het publiek koos met een ruime meerderheid voor hun album ”The Rotterdam Philharmonic Orchestra Collection”, dat het symfonieorkest heeft opgenomen onder leiding van dirigent Yannick Nézet-Séguin.

De uitreiking van de prijs is zondag 11 november tijdens een rechtstreekse uitzending van Podium Witteman op NPO 2.

Dan krijgt ook de Amerikaanse sopraan Renée Fleming de oeuvreprijs, zoals eerder was bekendgemaakt. De 21-jarige celliste Laura van der Heijden neemt verder een Edison in ontvangst voor haar debuutalbum ”Russian works for cello and piano” en Nora Fischer & Marnix Dorrestein ontvangen een prijs voor hun album ”Hush” in de categorie De ontdekking.

De jury van de Edison Klassiek 2018 bestaat uit Mischa Spel (voorzitter), Maartje Stokkers, Guido van Oorschot, Tonko Dop, Marian van der Meer en Wim Vos. Op basis van opnamekwaliteit en artistieke waarde heeft deze jury uit de voordrachten een lijst van drie genomineerden per categorie samengesteld. Uit deze genomineerden zijn de winnaars bekendgemaakt.

