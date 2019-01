Properorgel Sint-Annakapel Kampen gerestaureerd

Het tweeklaviers Properorgel in de Sint-Annakapel in Kampen is afgelopen jaar gerestaureerd.

Dat meldde adviseur Herman Kamp eind vorig jaar.

De Sint-Annakapel, op de hoek van de Broederweg en de Groenestraat, is gebouwd als kloosterkapel van de cellezusters, die rond 1480 een klooster stichtten aan de Broederweg in Kampen. Na de Reformatie werd de kapel toegewezen aan de Waalse gemeente. Toen deze in 1818 werd opgeheven, betrok de doopsgezinde gemeente het gebouw. Eind 2006 werd er de laatste dienst gehouden, waarna de kapel werd verkocht aan pianist Jan Vayne. Deze had het kerkje tot de zomer van 2017 in bezit. Daarna is de kapel aangekocht door de Stichting Annakapel Kampen, de huidige eigenaar van het gebouw. De stichting exploiteert, net als Vayne deed, de kapel voor trouwerijen, uitvaarten, concerten en andere culturele activiteiten.

In de kapel bevindt zich een orgel van Jan Proper, die het instrument in 1897 bouwde. Het tweeklaviers orgel telde destijds tien stemmen. In de loop der jaren is er door diverse orgelbouwers aan het instrument gewerkt, waarbij het ook is uitgebreid naar elf stemmen. Sinds 2006 is er echter geen stem- en onderhoudswerk meer uitgevoerd aan het orgel.

Vanwege diverse problemen, waaronder houtworm, corrosie en lekkage in de windvoorziening, was restauratie gewenst. Deze is de achterliggende periode door de firma Nijsse uit Oud-Sabbinge uitgevoerd. Als adviseurs waren Herman Kamp en Harry Hamer bij de restauratie betrokken.