Prinses Christina Concours viert gouden jubileum

Het Prinses Christina Concours, de Nederlandse kweekvijver voor muzikale talenten, bestaat deze maand vijftig jaar.

Ruud van der Meer (1936), zanger en muziekdocent aan het Edith Stein Lyceum in Den Haag (het oudste lyceum van Nederland), zocht in 1967 naar middelen om leerlingen aan te zetten tot muziek maken. Daarmee legde hij de basis voor het eerste Edith Stein Concours.

„Ik vertelde de kinderen dat uit kleine dingen heel grote kunnen voortkomen”, zegt de oud-directeur. „Het concours is daar het levende bewijs van.” Van der Meer maakt zich er nu zorgen over dat tal van muziekscholen en bibliotheken worden gesloten. Maar hij gelooft dat muziek niet kapot te krijgen is. „Ik vind het ongelooflijk ontwapenend om een kind muziek te zien maken.”

In 1990 verbond prinses Christina (1947) haar naam aan de stichting voor jonge musicerende kinderen en jongeren die er intussen was. De prinsessen van Soestdijk moesten allen een fonds oprichten voor een goed doel. Na de prinsessen Beatrix en Margriet was het de beurt aan Christina. Deze had zangles gekregen van Van der Meer. Het lag dus voor de hand dat zij voor het Edith Stein Concours koos. Vanaf toen heette de wedstrijd Prinses Christina Concours, aldus Feyo Sickinghe, die sinds vorig jaar directeur is van het evenement.

In een promotiefilmpje noemt prinses Christina het heel belangrijk dat kinderen muziek maken. Een concours biedt volgens haar de mogelijkheid om dat te stimuleren. „Ga vooral door met muziek maken. Laat het altijd een deel van je leven zijn, want daar gaat het uiteindelijk om”, zegt ze.

Het Prinses Christina Concours, dat na 1990 uitgroeide tot een muziekwedstrijd van nationale allure, organiseert drie verschillende competities: een voor klassiek, een voor jazz en een voor compositie. Deelnemers zijn jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 19 jaar. Bekende namen als harpist Remy van Kesteren, pianist Wibi Soerjadi, pianist Hannes Minnaar, violiste Lisa Jacobs en klarinettist Lars Wouters van den Oudenweijer wonnen ooit deze wedstrijd.

De stichting, die met tal van activiteiten duizenden kinderen bereikt, organiseert ter ere van het jubileum diverse evenementen. Eerder deze maand speelden de prijswinnaars van het jazzconcours samen met het Metropole Orkest. Vrijdagavond 29 september vindt in Scheveningen een jubileumconcert plaats waar vier jonge prijswinnaars van het segment ”klassiek” samenspeelden met het Residentie Orkest. De uit Rusland afkomstige violiste Liza Ferschtman –concourswinnaar in 1993 en in 2006 winnaar van de Nederlandse Muziekprijs– bracht twee romantische werken van Mendelssohn en Schubert. Speciaal voor dit concert schreef de jonge Nederlandse componist en altviolist Max Knigge de compositie ”Reizigers in de regen”.

Meer informatie: www.christinaconcours.nl