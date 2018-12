Prijsvraag: Maak een lied op wijs van ”Stille Nacht”

Omroep KRO-NCRV en Museum Catharijneconvent schreven een prijsvraag uit: Maak een nieuwe kersttekst op de melodie van ”Stille Nacht”. Zondag 9 december wordt in Utrecht de winnaar bekendgemaakt.

Dit jaar is het twee eeuwen geleden dat het lied ”Stille Nacht” in Oostenrijk ontstond. Dat feit was aanleiding voor het programma ”Zin in Weekend” van KRO-NCRV en Museum Catharijneconvent in Utrecht om in september de prijsvraag uit te schrijven. De inzendtermijn sloot op 31 oktober.

Oostenrijk gaat 200 jaar ”Stille Nacht” groots vieren

De inzendingen zijn intussen beoordeeld door een jury bestaande uit voorzitter Wilfred Kemp (presentator KRO-NCRV), Tanja Kootte (conservator Museum Catharijneconvent), dr. Hanna Rijken (theoloog en musicus), Kalien Blonden (programmamaker KRO-NCRV) en Stef Bos (tekstschrijver en zanger).

Tijdens de live-uitzending van ”Zin in Weekend” in Museum Catharijneconvent vindt zondag 9 december (18.00-19.00 uur) de prijsuitreiking plaats.