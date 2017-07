Presentatie heruitgave koraalboek Sanderman en Biblebelt-studie

Dick Sanderman presenteert op zaterdag 2 september 2017 in Bodegraven een heruitgave van zijn eerste, niet-ritmische koraalboek. Tijdens de avond vindt ook de presentatie plaats van een boek over de orgelcultuur in de Biblebelt.

Dat meldt Dick Sanderman. De samenzangavond heeft plaats in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente van Bodegraven, waar Sanderman het nieuwe Reilorgel bespeelt.

Het niet-ritmische koraalboek van Sanderman uit 2001 was al lange tijd niet meer verkrijgbaar. Nu is door uitgeverij Cantique in Rijssen een geheel nieuwe herdruk gemaakt.

Tijdens de samenzangavond wordt ook de nieuwste uitgave in de serie Biblebelt-studies gepresenteerd. Het boek, een uitgave van uitgeverij De Banier onder redactie van prof. dr. Fred van Lieburg, gaat over de orgelcultuur van de Biblebelt. Het betreft een uitwerking van de lezingen die gehouden zijn tijdens de studiedag op 14 maart 2015 in Dordrecht over de orgelcultuur van de Biblebelt.

Tijdens de avond vertelt Sanderman over zijn koraalboek. Van Lieburg houdt een korte presentatie over de vraag of de reformatorische gezindte een eigen orgelcultuur heeft.

De avond begint om 19.30 uur, de toegang is gratis. Na afloop is zowel het koraalboek (€ 59,95) als de Banieruitgave (€ 14,95) verkrijgbaar.