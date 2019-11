Presentatie biografie organist Daniel Roth in Parijs

In de Saint-Sulpice in Parijs wordt op zaterdag 16 november een biografie over de Franse organist Daniel Roth gepresenteerd.

Het betreft een tweedelige uitgave over de Franse orgelmeester, die onlangs zijn 77e verjaardag vierde. De titel luidt: ”Daniel Roth, Grand Choeur”.

De biografie is de achterliggende zeven jaar ontstaan in samenwerking met Roth, met wie de auteurs Pierre-François Dub-Attenti en Christophe Zerbini diverse interviews hadden. Het eerste deel vertelt de carrière van de organist, die sinds 1985 als titulair organist aan de Saint-Sulpice in Parijs verbonden is. Het tweede deel gaat in op Roths visie op thema’s als improvisatie, interpretatie, compositie en transcriptie.

Tijdens de presentatie in de Saint-Sulpice (aanvang 20.00 uur, toegang vrij) voeren onder anderen pastoor Jean-Loup Lacroix van de Saint-Sulpice en coauteur Pierre-François Dub-Attenti het woord. Daniel Roth speelt op het grote Cavaillé-Collorgel een concert met werken van Bach, Franck, Saint-Saëns, Dupré en zichzelf.

Meer informatie over de biografie: www.aross.fr