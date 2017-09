Predikant wereldkampioen shofar blazen

De hervormde predikant Van den Bosch is wereldkampioen shofar blazen geworden. Een gemeentelid tipte de predikant over de wedstrijd. Van den Bosch stuurde een filmpje in, en won. Dat meldt het AD.

Een shofar is de hoorn van een ram, bekend uit de Bijbel. De dominee kocht er een bij het Centrum Christenen voor Israël in Nijkerk. Hij speelde toen al trompet.

shofar

De jury koos hem als een van de vijftien finalisten. Vervolgens koos het publiek de winnaar. Van den Bosch won het van vooral Amerikanen.

De predikant bespeelt het instrument af en toe bij een joods feest. Voor de shofar bestaat geen muziek. Het is dan ook een signaalinstrument.