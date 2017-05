Poolse organiste wint 15e César Franckconcours

De vijftiende editie van het Internationaal César Franck Concours is zaterdag gewonnen door de Poolse organiste Agnieszka Tarnawska.

De tweede prijs ging naar de Nederlander Jochem Schuurman, die ook de publieksprijs won. De Nederlandse organist Bert van Stam werd derde.

Het driejaarlijkse concours, dat traditiegetrouw in de Kathedrale Basiliek Sint-Bavo in Haarlem werd gehouden, had plaats van dinsdag tot en met zaterdag. Uit 25 ingezonden opnamen van het Pièce Héroïque van César Franck werden tien kandidaten geselecteerd. De eerste voorronde had dinsdag plaats, de tweede voorronde speelde zich donderdag af. Zaterdagmiddag was de finale.

Thema dit jaar was: César Franck & Camille Saint-Saëns. Deelname stond open voor organisten die ten minste hun bachelorexamen met goed gevolg hebben afgelegd of een gelijkwaardige graad aan een muziekvakopleiding hebben behaald.

De jury van het concours werd gevormd door de Fransmannen Michel Bouvard (Toulouse) en Olivier Penin (Parijs) en de Nederlandse organist Hayo Boerema (Rotterdam).