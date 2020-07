Podcasts NPO Radio 4 en AVROTROS over het orgel

In een serie podcasts brengen NPO Radio 4 en AVROTROS de orgelrijkdom van Nederland voor het voetlicht.

In de serie ”Voor het orgel de kerk in”, die op 8 juli online kwam, gaat radiomaker Sander Zwiep samen met organist Matthias Havinga het land door, van Groningen tot Maastricht en van Alkmaar tot Breda.

„Nederland is een echt orgelparadijs”, aldus Zwiep. „Maar zijn we ons daar wel van bewust? Hoeveel weten we van die oude reuzen, die pijporgels die met zoveel liefde en vakmanschap zijn gebouwd en bespeeld? Die machtige machines die de grond kunnen laten trillen en met hetzelfde gemak kunnen stralen als de zomerzon. Die met hun klanken kunnen kleuren als Rembrandt op doek. Die geduldige instrumenten die er zijn als er getrouwd of gerouwd, gevierd of herdacht wordt.”

In de eerste aflevering bezoeken Zwiep en Havinga de Martinikerk in Bolsward. Vervolgens gaat het onder andere langs Krewerd en Groningen, Deventer en Hengelo, Amersfoort en Utrecht, Alkmaar en Haarlem. In de laatste en dertiende aflevering eindigt het duo in het Orgelpark in Amsterdam.

Meer informatie: www.nporadio4.nl