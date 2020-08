Podcast ”Bach van de Dag” 1 miljoen keer beluisterd

De podcast ”Bach van de Dag” is sinds de start in september 2019 al meer dan 1 miljoen keer beluisterd.

Daarmee is de dagelijkse podcast van KRO-NCRV over Johann Sebastian Bach de meest succesvolle podcast die NPO Radio 4 tot nu toe maakte.

Dat meldde NPO Radio 4 donderdag. In de podcast bespreekt programmamaker, conservatoriumdocent en Bachliefhebber Frank de Munnik op zijn eigen manier het werk van Bach en zijn fascinatie voor de componist. Daarbij laat hij regelmatig ook bijzondere historische opnamen horen, naast werk van Bach in bijzondere variaties, zoals arrangementen die Bach en de Beatles naadloos in elkaar laten overvloeien.

De podcast, die op 2 september 2019 begon, loopt nog tot maandag 31 augustus 2020.

