Pijporgels te koop aangeboden op site VKB

Kerken en gemeenten die hun pijporgel kwijt willen, kunnen hun instrument te koop aanbieden via de Orgelbank van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer (VKB) in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

Dat meldt het meinummer van het VKB-orgaan Kerkbeheer.

Met de Orgelbank, onderdeel van de Kerkmarkt van de VKB, wil de vereniging eigenaren van pijporgels van dienst zijn „om vrijkomende orgels een nieuwe bestemming te geven.” De VKB bemiddelt niet actief in de verkoop en is ook niet aansprakelijk voor transacties.

Op de Orgelbank worden momenteel acht orgels aangeboden, waaronder het historische orgel van De Rijckere uit 1775 dat zich bevindt in de kerk van de protestantse gemeente in Beek (Limburg). De kerk heeft het voornemen in 2024 haar deuren te sluiten. Een prijs wordt niet genoemd.

Meer informatie: kerkmarkt.nl/orgelbank