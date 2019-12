Pieter van der Ploeg stopt met organisatie orgelconcerten

Pieter van der Ploeg, bekend van de nieuwjaarsconcerten in Rotterdam, stopt met het organiseren van orgelconcerten.

Dat meldt het nieuwste nummer van maandblad De Orgelvriend.

Van der Ploeg heeft 35 jaar lang orgelconcerten georganiseerd. Hij gaat zich nu geheel toeleggen op grote concertproducties en theaterconcerten; ook gaat hij zangeres Adele begeleiden op haar wereldtournee.

Een van de dingen die Van der Ploeg in christelijke kring deed, was het organiseren van de nieuwjaarsconcerten in de Laurenskerk in Rotterdam. Destijds werden die altijd gespeeld door organist Klaas Jan Mulder. Sinds diens overlijden in 2008 gaven onder anderen Herman van Vliet, Marco den Toom en Peter Eilander deze concerten.

Desgevraagd geeft Van der Ploeg –qua leeftijd is hij „ergens in de vijftig”– aan dat hij „ergens in de jaren 90” betrokken raakte bij de nieuwjaarsconcerten van Klaas Jan Mulder, die deze traditie in 1981 begon. Nu, bij de veertigste editie, is het volgens hem een mooi moment om het stokje over te dragen. „Hoewel het me heel erg aan het hart gaat. In mijn hart zal het orgel altijd blijven spelen.”

De organisatie van de veertigste editie van de nieuwjaarsconcerten, op zaterdag 4 januari 2020, was grotendeels al in handen van Kees van Elzelingen uit Barendrecht. Hij gaat in het vervolg, bijgestaan door Reinier Eilander en Jan Flikweert, de concerten organiseren.

Tijdens de veertigste editie van de nieuwjaarsconcerten treedt ’s avonds evenals voorgaande jaren Peter Eilander op. ’s Middags speelt voor het eerst organist André Nieuwkoop. Hij improviseert op bekende psalmen met steeds aansluitend samenzang en speelt enkele koraalbewerkingen van Klaas Jan Mulder. Dat laatste „is wel een eis”, aldus Van der Ploeg. Hij weet niet of het eenmalig is dat Nieuwkoop speelt of dat dit een traditie wordt.

Pieter Heykoop, die eerder in het middagprogramma van Van der Ploeg speelde, organiseert nu zelf zijn nieuwjaarsconcert in de Laurenskerk, op zaterdagmiddag 11 januari. Ook hij speelt bewerkingen van Klaas Jan Mulder. Op de avond van 11 januari organiseert Marco den Toom eveneens in de Laurenskerk zijn traditioneel nieuwjaarsconcert, aangekondigd als de elfde editie.

