'Pianobroers' spelen voor 100 mensen in heropenend Concertgebouw

De Grote Zaal van Het Concertgebouw in Amsterdam zal op 1 juli voor het eerst weer echt publiek ontvangen. Honderd mensen maximaal zijn die dag welkom bij elk van de twee concerten die 'pianobroers' Lucas en Arthur Jussen er achter elkaar zullen geven. Het is dan 111 dagen geleden dat er een heus openbaar concert was.

"Het eerste openbare concert in de Grote Zaal na maanden van sluiting is een bijzonder moment. Meer dan 310 concerten zijn geannuleerd, ontzettend pijnlijk voor alle betrokkenen. Dit concert voelt als een belangrijke stap in onze weg naar herstel als culturele sector", zegt directeur Simon Reinink.

De fameuze broers zijn in hun nopjes: "Het is voor ons een grote eer om bij deze heropening van de zaal te mogen optreden". Ze spelen muziek van Mozart, Schubert, Ravel en Kulenty.

Het Concertgebouw laat drie stoelen leeg tussen de bezoekers en voert eenrichtingsverkeer in. De garderobe blijft gesloten, maar een drankje in de foyers is wel te krijgen. Het publiek zal worden gevraagd niet te gaan staan tijdens het applaus, maar te blijven zitten om het verlaten van de zaal daarna goed te kunnen laten verlopen. Ook wordt Het Concertgebouw voorafgaand aan elk concert uitgebreid gereinigd, belooft de organisatie.

Gespeeld is er al eerder in het Concertgebouw, maar dan concerten die online waren en zijn te volgen. Het Koninklijk Concertgebouworkest heeft ook voor deze vrijdag weer een concert geprogrammeerd dat livegestreamd zal worden. Het is een barokprogramma onder leiding van Ton Koopman met als debuterend soliste blokfluitiste Lucie Horsch, de winnares van de Nederlandse Muziekprijs.