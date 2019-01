Pianist Nikola Meeuwsen (16) winnaar Concertgebouw Young Talent Award

Pianist Nikola Meeuwsen (2002) is de winnaar van de zesde Concertgebouw Young Talent Award.

Dat meldt het Concertgebouw donderdagmiddag.

Met de toekenning van de Concertgebouw Young Talent Award wil het Concertgebouw Nikola Meeuwsen ondersteunen bij zijn verdere ontwikkeling. De prijs bestaat uit een award en een studiebeurs van 5000 euro.

Eerdere winnaars van de prijs waren de pianisten Lucas en Arthur Jussen (2011), violiste Noa Wildschut (2013), sopraan Laetitia Gerards (2014), blokfluitiste Lucie Horsch (2015) en pianist Aidan Mikdad (2017).

Simon Reinink, algemeen directeur van het Concertgebouw: „Met de Young Talent Award geeft het Concertgebouw jong muzikaal talent de kans om internationaal door te breken en op te treden in prachtige concertzalen binnen en buiten Europa. Nikola Meeuwsen is een uitzonderlijk pianotalent, dat wij graag stimuleren en de ruimte geven om tot volle wasdom te komen. Ik ben heel blij dat we de Concertgebouw Young Talent Award aan Nikola toekennen, omdat hij het talent, de ambitie en de motivatie heeft om in zijn vakgebied tot de allerbesten te gaan behoren.”

Nikola Meeuwsen profileert zich als een van de opvallendste jonge pianotalenten in Nederland. De NRC noemde hem een talent om in de gaten te houden. In 2014 won hij het Koninklijk Concertgebouw Concours en in 2012 het Steinway Concours. Horowitz, Schnabel, Sofronitsky, Cziffra, Rubinstein, Lipatti, Sokolov, Pogorelich, Volodos en Gould zijn de pianisten waar hij het liefst naar luistert. Nadat hij het Derde pianoconcert van Rachmaninoff met Vladimir Horowitz hoorde, wist Nikola dat hij pianist wilde worden.

De Young Talent Award, ondersteund door hoofdsponsor Van Lanschot Kempen, wordt uitgereikt tijdens het Concertgebouw Diner op dinsdag 15 januari 2019. Tijdens dit besloten galadiner wordt tevens de Concertgebouw Prijs overhandigd aan Het Hagen Kwartet.