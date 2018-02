Pianist Loek van der Leeden (77) overleden

Pianist Loek van der Leeden uit Wageningen is maandag 19 februari op 77-jarige leeftijd overleden.

Dat meldt de Gelderlander.

De pianist (1941), die ook als dirigent en arrangeur actief was, werd in christelijke kring met name bekend door zijn samenwerking met dirigent Arie Pronk en organist Jan van Weelden. Populair waren de kerstconcerten van de koren Credo Singers en Deo Cantemus in de Rotterdamse Doelen, in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw.

Van der Leeden ontving zijn opleiding (piano, viool, koordirectie) aan het conservatorium in Utrecht. Hij gaf jarenlang muziekles aan een middelbare school, dirigeerde koren en begeleidde koren op de piano.

Een ernstige infectie maakte een aantal jaren geleden een eind aan de muziekcarrière van Van der Leeden. „Ik had geen gevoel meer in mijn voeten en mijn vingers werden stijf”, vertelde hij 2014 in een interview met het Reformatorisch Dagblad. „In 2008 heb ik er een punt achter gezet, want als ik niet op niveau kan musiceren, stop ik.”