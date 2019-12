Pianist Jan Mulder neemt afscheid van Nederland. Dit jaar komt hij voor het laatst naar Nederland voor twee kerstconcerten. Volgend jaar hebben die concerten plaats in Londen.

Dat meldt het bureau van de in Amerika wonende pianist woensdagavond.

Dit jaar verzorgt Mulder samen met het London Philharmonic Orchestra nog twee „gezellige en spectaculaire kerstconcerten” in de Grote Kerk te Apeldoorn (20 december) en in de Laurenskerk te Rotterdam (23 december). Volgens het persbericht worden de concerten in Nederland jaarlijks bezocht door ruim 4000 muziekliefhebbers. Waarom de pianist niet langer naar Nederland komt, wordt niet vermeld.

Pianist Jan Mulder: Ik ben zelf een instrument

Mulder (1963) studeerde piano en orgel aan de conservatoria van Rotterdam en Utrecht. In 2007 emigreerde hij met zijn gezin naar Amerika om daar een bestaan op te bouwen als musicus. Hij produceerde een groot aantal cd’s met pianomuziek. In de serie ”Love Divine” verschijnt dit jaar de zesde aflevering.

Meer informatie: www.mulderconcerten.nl