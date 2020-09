Pianist Hannes Minnaar geeft eenmalig orgelconcert in Westerkerk A’dam

Hannes Minnaar is druk. Deze dagen vooral met het oppoetsen van zijn orgeltechniek. Want voor het eerst in tien jaar hoopt de pianist „eenmalig” een orgelconcert te geven. Zaterdagmiddag 5 september treedt hij vanaf 15.00 uur met Evan Bogerd aan in de Amsterdamse Westerkerk.

Sinds hij in 2010 zijn masterstudie orgel afbrak, heeft de goedlachse musicus nauwelijks een orgel aangeraakt. Daarom was het de afgelopen tijd zweten geblazen. Vele uren bracht Minnaar (35) door in de Westerkerk. Niet zozeer om Bachs Preludium en Fuge in D majeur, BWV 532, met die pittige pedaalpartij te studeren. „Ik heb dit werk tijdens mij bachelorexamen gespeeld, dus dat had ik weer snel in mijn vingers. Zo’n 75 procent van mijn tijd heb ik in de Toccata in C majeur van Franz Schmidt gestoken, een vrolijk stuk uit 1924. Hoewel het niet ingewikkeld klinkt, blijkt het technisch enorm veeleisend.”

Minnaar won in 2010 in Brussel de derde prijs van de prestigieuze Koningin Elisabethwedstrijd. „Daarna kreeg ik aanbiedingen van orkesten om pianoconcerten uit te voeren. Zo’n kans zou ik niet weer krijgen. Daarom besloot ik mij volledig op de piano te richten en met pijn in het hart een punt achter mijn orgelstudie in Amsterdam te zetten. Ik ben orgelliefhebber gebleven, beluister veel orgelopnamen en pik af en toe een orgelconcert mee.”

De pianist kerkt met zijn gezin in de Westerkerk. In mei benaderde de organist van deze kerk, Evan Bogerd, hem. „Hij vermoedde dat hij mij niet zou kunnen verleiden om weer eens een orgelconcert te geven. Toen ben ik gaan nadenken. Als ik dit wilde, had ik dankzij de lockdown tijd om orgel te studeren, want tot mijn schrik was er in maart een halfjaar aan concerten gecanceld. Het concertleven is –gelukkig– weer op gang gekomen, en zo was het toch lastig tijd vrij te maken voor de orgelstudie. Dit kwam ook omdat ik mij de afgelopen maanden op Bachs Goldbergvariaties heb gestort. Ik had de afgelopen jaren best geworsteld met dit werk en toen ik het nu voor de lol doorspeelde, gaf deze muziek mij veel houvast in onzekere tijden. Vorige maand heb ik een tournee met deze variaties gedaan.”

Behalve Bach en Schmidt speelt Minnaar zaterdagmiddag in de Wester Bachs koraalbewerking ”Allein Gott in der Höh’ sei Ehr”, BWV 663, Psalm 23 van Sweelinck en Psalm 139 van Bert Matter. „Bij Sweelinck is alles in evenwicht. Daarom speel ik hem nu graag, want zijn muziek klinkt niet op een piano. Matter vind ik een van de beste organisten die ik ken. Ik luister vaak naar zijn Bachopnamen. Zijn Psalm 139 doet denken aan de muziek van Alain.”

Minnaar houdt van de enorme power en de warmte van het Westerkerkorgel. „Het raakt mij emotioneel. Ik laat zaterdag in elk geval de Vox Humana van het bovenwerk en de Prestant 8’ van het rugwerk horen. Die prestant omhelst je gewoon.”

Gaat het geven van een orgelconcert in de Wester een jaarlijkse traditie worden? Lachend: „Ik beloof niks.”

Het concert in de Westerkerk is via YouTube te volgen.