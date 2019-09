Pianist Daniël Wayenberg (89) overleden

De Nederlandse pianist Daniël Wayenberg is dinsdag op 89-jarige leeftijd overleden.

Hij was al enige tijd ziek, meldt de jonge pianist Martin Oei, met wie Wayenberg de laatste jaren samenwerkte.

Pianist Daniël Wayenberg zit graag onder de palmen

Daniël Ernest Joseph Carol Wayenberg werd in 1929 geboren in Parijs. Als kind verhuisde hij met z’n ouders naar Nederland. Hij studeerde piano aan het conservatorium in Den Haag, maakte z’n opleiding af in Parijs en bleef daar wonen.

Wayenberg debuteerde in 1953 in New York met The New York Philharmonic onder leiding van Dmitri Mitropoulos. In 1962 werd hij in Nederland onderscheiden in de Orde van Oranje-Nassau. Vijf jaar later kreeg hij in Frankrijk de onderscheiding ”Chevalier des Arts et des Lettres”.

In 1985 werd Wayenberg hoofdvakdocent piano aan het Rotterdams conservatorium. Hij componeerde kamermuziek, pianoconcerten, het ballet ”Solstice” en de symfonie ”Capella”. Bijzonder was zijn compositie voor luthéal (een kruising tussen harp, klavecimbel en pianoforte) en viool.

Wayenberg was in Nederland onder meer bekend van zijn samenwerking met pianist Louis van Dijk en zijn kerstconcerten in de Rotterdamse Laurenskerk. Ook werkte hij samen met het Nederlands Christelijk Symfonisch Orkest onder leiding van de Kamper vioolbouwer André van Putten.

In 2006 verscheen er een boek over hem naar aanleiding van zijn zeventigjarige carrière als concertpianist.

Martin Oei noemt Wayenberg zijn muzikale opa. „Hij was 66 jaar ouder dan ik en we hebben zes jaar lang samen opgetreden, van 2012 tot 2018. Hij logeerde bij ons als we optredens hadden of moesten repeteren. Met veel humor kon hij mijn ouders in de maling nemen en hij speelde tot diep in de nacht computerspelletjes. Hij genoot van goede wijn en whisky, maar met mate: maximaal één drankje per avond. Hij heeft me altijd als een collega behandeld terwijl ik pas net kom kijken in de pianowereld. Op een avond was ik het vijfde pianoconcert van Beethoven aan het instuderen. Na het lezen van de krant zei Daniel: „Ik zal wel even de orkestpartij spelen.” En tot mijn verbazing speelde hij de orkestpartij zo uit zijn hoofd”, aldus Oei.

