Petitie tegen dreigende sluiting Geelvinck Muziek Museum

Het Geelvinck Muziek Museum in Zutphen wordt, twee jaar nadat het daar zijn deuren opende, met sluiting bedreigd. Een petitie probeert de sluiting nog te voorkomen.

In 2017 verhuisde het Geelvinck Museum, dat onder andere ruim 120 historische piano’s in huis heeft, vanuit Amsterdam naar het historische pand De Wildeman aan de Zaadmarkt in Zutphen.

Geelvinck Museum vertelt verhaal fortepiano

Nu wil het gemeentebestuur van Zutphen, dat financieel in zwaar weer verkeert, De Wildeman verkopen. Begin dit jaar liep de bruikleenovereenkomst die het museum met de gemeente heeft al af. Alleen als het museum huur gaat betalen of het pand wil kopen van de gemeente, kan het in het rijksmonument blijven. Beide zijn voor het Geelvinck Museum geen optie.

Nu mag het museum nog tot 1 september gebruik blijven maken van het pand. Daardoor kan het Geelvinck Fortepiano Festival, dat van 8 tot en met 22 augustus gepland stond, toch doorgaan.

Intussen is het museum in gesprek met de gemeente en wordt met spontane acties geprobeerd het gemeentebestuur op andere gedachten te brengen. Zo was er vorige week donderdag een flashmob vóór het pand met een benefietoptreden van het harmonieorkest Nieuw Leven uit Steenderen. Ook loopt er een online petitie, die inmiddels door meer dan 3500 mensen is ondertekend.

Meer informatie: www.geelvinck.nl