Peter Witteveen viert gouden organistenjubileum

Peter Witteveen (65) uit Emst viert zijn vijftigjarig organistenjubileum. Vrijdagavond 5 januari wordt in de Dorpskerk in Vaassen stilgestaan bij het jubileum.

Witteveen begon zijn organistenloopbaan in januari 1968 in de hervormde gemeente van Emst. Hij studeerde aan het conservatorium van Zwolle en werd docent orgel en piano aan de muziekschool in Heerde, waar hij vorig jaar na 41 jaar afscheid nam.

In 1980 werd Witteveen benoemd tot organist van de Grote of Johanneskerk in Heerde. Vanaf 2000 speelt hij de diensten in de hervormde gemeente van Vaassen.

Als dirigent was Witteveen verbonden aan koren in Wapenveld, Heerde en Apeldoorn, aan het Sallands Vrouwenkoor en aan een samengesteld Hollandkoor. Momenteel dirigeert hij behalve de cantorij in Vaassen ook koren in Hierden, Wezep, Epe en Emst.

Ook als componist en arrangeur was Witteveen actief. Een aantal van zijn meest geliefde composities werd in 1989 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het gezinsblad Terdege, voor de cd ”Quatre Mains” vertolkt door Peter Eilander en Herman Riphagen.

Het jubileum van Witteveen wordt gemarkeerd met een dankdienst en concert op vrijdagavond 5 januari in de Dorpskerk in Vaassen. De dankstond, in de vorm van een vesperdienst (aanvang 19.30 uur), wordt geleid door ds. B. H. Weegink uit Katwijk aan Zee. Aansluitend begint om 20.15 uur het concert.

Meer informatie: web.hervormdvaassen.nl