Peter Wildeman start Groot Zendingskoor

Peter Wildeman start dit najaar met een Groot Zendingskoor. De zangers gaan op een groot aantal locaties repeteren en geven vervolgens gezamenlijk vijf zendingsconcerten. Het eerste concert is op donderdagmiddag 27 december in de Doelen in Rotterdam.

De koorleden repeteren in de maanden oktober tot en met december vier keer op 22 locaties verspreid door het land. Een groot aantal repetitors verleent zijn medewerking. Wildeman dirigeert het totaalkoor, organist Joost van Belzen zorgt voor de begeleiding.

Na het eerste concert in de Doelen geeft het totaalkoor nog vier regioconcerten, waarvan de locatie nog niet bekend is. Daarnaast verzorgen de zangers onder leiding van hun repetitor nog één of twee zangavonden in de regio.

Op het programma staan psalmen en gezangen rond het thema zendig. Tijdens de concerten is er een spreker van de Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG) of de Zending Hersteld Hervormde Kerk (ZHHK).

Deelname aan het Groot Zendingskoor staat open voor iedereen vanaf 15 jaar. De kosten bedragen 75 euro.

Meer informatie: www.zendingskoor.nl