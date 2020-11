Peter Oosterhout wint illustratiewedstrijd Orgelmuseum

Peter Oosterhout uit Amsterdam heeft de illustratiewedstrijd van het Nationaal Orgelmuseum in Elburg gewonnen.

Dat maakte het museum eind vorige week bekend.

De opdracht was om een ”fantasieorgel in een plat vlak” te maken. Alle technieken –zoals zwarte pen, kleurpotloden, viltstiften, stof, een collage– waren daarbij geoorloofd. De leeftijd van de inzenders –onder wie iemand uit Vlaanderen– varieerde van 17 tot 73 jaar.

Peter Oosterhout, in het dagelijks leven werkzaam als radiotherapeutisch laborant in het Amsterdams Medisch Centrum, won de wedstrijd met een digitale collage waarbij een orgel en orgelpijpen een spannende rol kregen te midden van een fantasieboslandschap. „Een zeer indrukwekkende en intrigerende inzending”, aldus de jury, die bestond uit conservator Eelco Elzenga, directeur Wilma Seijbel en schilder Marius van Dokkum. De prijs voor Oosterhout is een privéconcert in het museum.

De tweede prijs ging naar Maarten Vos, werkzaam bij Orgelmakerij Reil in Heerde. Hij tekende een humoristisch tafereel van een orgeltrein in potlood, te midden van een pretpark, en verwerkte op de achtergrond het Arent thoe Boecophuis waarin het museum is gevestigd.

De derde prijs was voor Ingrid Koevoets, die een waterorgel illustreerde in een kleurrijk lijnenspel. Vos en Koevoets winnen beiden een luxe doos met kleurpotloden.

De drie prijswinnende inzendingen worden de komende tijd in het museum tentoongesteld.