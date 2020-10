Peiling onder 800 koren: meerderheid repeteert, vaak creatief

Een inventarisatie onder bijna 800 koren laat zien: het merendeel repeteerde in de afgelopen tijd. Daarbij werden allerlei inventieve mogelijkheden benut. Er waren echter ook koren die de maatregelen niet overleefden en omvielen.

„Maar koren repeteren toch helemaal niet?” Die vraag kreeg sopraan en koordirigente Bauwien van der Meer, toen ze onlangs op sociale media een overzicht van het RIVM deelde met besmettingscijfers. In de wekelijkse update van het RIVM staan ook de koren vermeld – steevast met lage percentages.

Van der Meer merkte dat de vraag leeft in hoeverre koren tijdens de coronamaatregelen hebben gerepeteerd. Het Koornetwerk Nederland had geen antwoord op deze vraag, daarom besloot de zangeres zelf op onderzoek uit te gaan. Via sociale media zette ze vorige week de vraag uit, onder meer op besloten Facebookgroepen met dirigenten en op de pagina ”Koor en corona”.

Onlinerepetities

Op de oproep werd „massaal gereageerd”, zegt Van der Meer. Ze filterde zelf dubbele reacties vanuit dezelfde koren eruit en kwam tot een totale respons van 784 verschillende koren. „Het zijn misschien geen representatieve cijfers, maar ze leveren wel een aardig beeld op van hoe koren omgaan met de coronatijd.”

Koren zijn nog beducht om te gaan zingen

Zo’n 89 koren (11 procent) gaven aan sinds maart helemaal niet gerepeteerd te hebben, of uitsluitend via onlinerepetities. De overige 695 koren hebben na de lockdown wel weer in levenden lijve gerepeteerd. Van deze groep zijn er een kleine honderd weer gestopt sinds vorige of deze week. Als reden daarvoor werd genoemd: angst voor besmettingen, veel gevallen in de regio, of de berichtgeving rond zingen en koren in de media. Soms was een koor genoodzaakt om te stoppen vanwege een verbod door een kerkbestuur of verhuurder van een repetitieruimte.

Thuisblijven

Op vrijwel alle koren bezoeken minder koorleden de repetities, signaleerde Van der Meer. „Er zijn bijna altijd wel mensen uit risicogroepen die thuisblijven. Die keuze wordt vaak goed begrepen, er is een grote solidariteit. Regelmatig proberen koren via internet de thuisblijvers alsnog iets te bieden, bijvoorbeeld door de repetitie live te streamen.”

De dirigente hoorde ook enkele gevallen van koren die de coronamaatregelen niet overleefden: „Soms kwamen er zo weinig mensen meer naar de repetities dat het niet meer vol te houden was om nog door te gaan.”

Het viel Van der Meer op hoe „flexibel en inventief” koren zijn omgegaan met de situatie. Zo is er gerepeteerd op voetbaltribunes, in tuincentra, in een artsenpraktijk en in schuren en loodsen. Veel koren hebben de keuze gemaakt zichzelf tijdelijk op te splitsen, en in meerdere groepen van dertig leden te repeteren.

Verantwoordelijkheidsgevoel

De dirigente verbaast zich erover dat zingen momenteel in het verdachtenhoekje staat. „Meerdere onderzoeken laten zien dat zingen en spreken wat de verspreiding van aerosolen betreft één pot nat is. Het is vooral de groepsvorming wat een risico oplevert, maar niet het zingen als zodanig.” Onder koren kwam ze een „groot verantwoordelijkheidsgevoel” tegen. „Het protocol van Koornetwerk Nederland wordt heel serieus genoemen. Koren zijn actief bezig met het garanderen van goede ventilatie in de ruimte, het staan in een v-vorm en het bewaren van afstand. De pauze is in een heel aantal gevallen afgeschaft.”

